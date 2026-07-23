В июне 2026 года допинг-контроль в РУСАДА прошли четверо российских футболистов

В июне 2026 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело допинг-тестирование четырех российских футболистов, сообщает ТАСС.

Тестированию в первый месяц лета подверглись Денис Адамов («Зенит»), Дмитрий Баринов (ЦСКА), Антон Миранчук (московское «Динамо») и Антон Митрюшкин («Локомотив»). Все они входили в состав национальной команды и участвовали в товарищеских матчах — против сборных Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).

За период с января по июнь РУСАДА провело допинг-контроль в отношении 47 футболистов Российской премьер-лиги. Наибольшее число тестирований пришлось на игроков московского «Спартака» — процедуру прошли 13 спортсменов клуба.

В первой половине года РУСАДА также протестировало по шесть игроков «Оренбурга» и «Балтики», пять игроков московского «Динамо», по четыре футболиста ЦСКА и «Рубина», по два игрока «Акрона», «Ахмата» и «Краснодара» и по одному представителю «Ростова», «Локомотива» и «Зенита».