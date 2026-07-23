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Допинг

В июне 2026 года допинг-контроль в РУСАДА прошли четверо российских футболистов

Павел Лопатко

В июне 2026 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело допинг-тестирование четырех российских футболистов, сообщает ТАСС.

Тестированию в первый месяц лета подверглись Денис Адамов («Зенит»), Дмитрий Баринов (ЦСКА), Антон Миранчук (московское «Динамо») и Антон Митрюшкин («Локомотив»). Все они входили в состав национальной команды и участвовали в товарищеских матчах — против сборных Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).

За период с января по июнь РУСАДА провело допинг-контроль в отношении 47 футболистов Российской премьер-лиги. Наибольшее число тестирований пришлось на игроков московского «Спартака» — процедуру прошли 13 спортсменов клуба.

В первой половине года РУСАДА также протестировало по шесть игроков «Оренбурга» и «Балтики», пять игроков московского «Динамо», по четыре футболиста ЦСКА и «Рубина», по два игрока «Акрона», «Ахмата» и «Краснодара» и по одному представителю «Ростова», «Локомотива» и «Зенита».

Источник: ТАСС
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Антон Миранчук
Антон Митрюшкин
Денис Адамов
Дмитрий Баринов
РУСАДА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 7
П
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 4
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