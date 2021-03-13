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Вендел: «Важная победа. Идем вместе»

23:28
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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал победу над «Ахматом» (4:0) в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ. Бразилец провел на поле все 90 минут и отдал голевой пас.

«Важная победа. Идем вместе», — написал Вендел в Twitter.

В нынешнем сезоне Вендел провел 14 матчей и отметился 2 голевыми передачами вовсех турнирах.

Зенит — Ахмат

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