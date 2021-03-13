Вендел: «Важная победа. Идем вместе»
Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал победу над «Ахматом» (4:0) в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ. Бразилец провел на поле все 90 минут и отдал голевой пас.
«Важная победа. Идем вместе», — написал Вендел в Twitter.
Grande vit?ria, seguimos juntos ????? pic.twitter.com/1HY9HyiogO— Wendel37 (@_08wendel) March 13, 2021
В нынешнем сезоне Вендел провел 14 матчей и отметился 2 голевыми передачами вовсех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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