ТАСС: Усмана Нурмагомедова арестовали на шесть месяцев в ОАЭ

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов арестован на шесть месяцев в ОАЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Судебный департамент Абу-Даби сообщил, что по делу о драке восемь человек приговорены к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам. Среди осужденных шесть участников конфликта и двое человек, снимавших происходящее на видео. Еще двоих фигурантов дела оштрафовали.

11 ноября Нурмагомедов стал участником массовой драки с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили в холле отеля в Абу-Даби. После инцидента полиция задержала десять человек, в том числе двоих за съемку происходившего на видео.

Ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова и его окружение в нападении. Оба бойца были задержаны. Подробности решения о шестимесячном аресте россиянина пока не уточняются.

28-летний Нурмагомедов является чемпионом PFL в легком весе. В профессиональной карьере он одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения.