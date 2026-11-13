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ТАСС: Усмана Нурмагомедова арестовали на шесть месяцев в ОАЭ

Никита Давыдов
Фото Global Look Press

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов арестован на шесть месяцев в ОАЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Судебный департамент Абу-Даби сообщил, что по делу о драке восемь человек приговорены к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам. Среди осужденных шесть участников конфликта и двое человек, снимавших происходящее на видео. Еще двоих фигурантов дела оштрафовали.

11 ноября Нурмагомедов стал участником массовой драки с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили в холле отеля в Абу-Даби. После инцидента полиция задержала десять человек, в том числе двоих за съемку происходившего на видео.

Ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова и его окружение в нападении. Оба бойца были задержаны. Подробности решения о шестимесячном аресте россиянина пока не уточняются.

28-летний Нурмагомедов является чемпионом PFL в легком весе. В профессиональной карьере он одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения.

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова. Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

Источник: ТАСС
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Усман Нурмагомедов
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