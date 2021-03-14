«Не просите при встрече селфи». Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов обратился к Дуэйну «Скале» Джонсону
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов в своем Instagram опубликовал сообщение, адресованное американскому актеру и рестлеру Дуэйну Джонсону по прозвищу «Скала».
«Я вижу, парень мощный без меня скучает, — написал Чепчугов, отметив Джонсона в записи. — Не волнуйтесь, мы успеем перекусить печенье с чашечкой ароматного чая, сидя у камина. Я знаю, что мы нуждаемся в дружбе, и также знаю, мы обсудим все некоторые детали в новом экшен блокбастере который непосредственно выйдет на Netflix. И даже последним сообщением вы не затронули мою душу, я написал ради приличия. Уважаю вас, глыба. Для вас одно магическое кольцо от меня. И да, не просите при встрече селфи. Мне нужно будет почувствовать вас».
35-летний Чепчугов выступал за ЦСКА в 2010 — 2017 годах и провел за команду 14 матчей, став трехкратным чемпионом России. Он завершил карьеру в 2018 году.
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