Вендел — о Соболеве: «Саша хороший парень, команда отлично его приняла»

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился мнением о нападающем команды Александре Соболеве.

«Саша хороший парень, команда отлично его приняла. Любой, кто приходит в «Зенит», его встречают с распростертыми объятиями. Я уверен, он принесет много пользы», — сказал Вендел.

14 сентября «Зенит» в Москве обыграл ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ. Соболев дебютировал за сине-бело-голубых. Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.