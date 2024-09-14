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Сегодня, 19:27

Вендел — о Соболеве: «Саша хороший парень, команда отлично его приняла»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вендел поделился мнением о нападающем команды Александре Соболеве.

«Саша хороший парень, команда отлично его приняла. Любой, кто приходит в «Зенит», его встречают с распростертыми объятиями. Я уверен, он принесет много пользы», — сказал Вендел.

14 сентября «Зенит» в Москве обыграл ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ. Соболев дебютировал за сине-бело-голубых. Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1). Лусиано Гонду и&nbsp;Дуглас Сантос. Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

Александр Соболев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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