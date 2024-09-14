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Сегодня, 19:28

Семак признался, что уважает ЦСКА, в котором провел 10 лет

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что уважает ЦСКА, в котором провел 10 лет. Об этом специалист заявил после матча с армейцами (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ.

— Ровно 30 лет назад вы дебютировали за ЦСКА. Так еще и свой первый год забивали как раз «Зениту». Насколько все эти статистические вещи для вас важны?

— Статистика не нужна, приятно вспомнить. От времени, которое я провел в ЦСКА, никуда не деться. 10 лет — большая часть моей игровой карьеры. Я очень уважаю и люблю этот клуб. Сейчас у меня другое место работы, и я отдаю всего себя, чтобы помогать «Зениту» побеждать. Весь Санкт-Петербург за нас болеет. И это действительно приятно. Это мотивирует, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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