Дивеев — о поражении «Зениту»: «Восемь замен, а добавили четыре минуты. Вот и все мое интервью»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги матча с «Зенитом» (0:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

— Восемь замен, а добавили четыре минуты. Вот и все мое интервью. Мало? Нормально, — сказал Дивеев журналистам.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.