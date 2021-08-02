Экс-голкипер «Локомотива» Коченков подписал контракт с тульским «Арсеналом»
15:00
Вратарь Антон Коченков продолжит карьеру в тульском «Арсенале», информирует официальный сайт клуба.
34-летний вратарь является выпускником школы московского «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трижды брал Кубок России и один раз — Суперкубок России.
В минувшем сезоне Коченков вышел на поле в 6 играх премьер-лиги, в которых пропустил восемь мячей.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/anton-kochenkov-futbolist-arsenala-/
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю