Экс-голкипер «Локомотива» Коченков подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Вратарь Антон Коченков продолжит карьеру в тульском «Арсенале», информирует официальный сайт клуба.

???Антон Коченков — футболист «Арсенала»!



ПФК «Арсенал» подписал контракт с опытным голкипером.



Приветствуем Антона Коченкова и желаем надежной игры в воротах тульского клуба! pic.twitter.com/TT3Sg5JaYJ — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) August 2, 2021

34-летний вратарь является выпускником школы московского «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трижды брал Кубок России и один раз — Суперкубок России.

В минувшем сезоне Коченков вышел на поле в 6 играх премьер-лиги, в которых пропустил восемь мячей.