Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Экс-голкипер «Локомотива» Коченков подписал контракт с тульским «Арсеналом»

15:00
Теги:

Вратарь Антон Коченков продолжит карьеру в тульском «Арсенале», информирует официальный сайт клуба.

34-летний вратарь является выпускником школы московского «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трижды брал Кубок России и один раз — Суперкубок России.

В минувшем сезоне Коченков вышел на поле в 6 играх премьер-лиги, в которых пропустил восемь мячей.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/anton-kochenkov-futbolist-arsenala-/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дарья Клишина: «Вчера я была готова физически как никогда в своей карьере»
Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу
Названа возможная причина смерти родителей, тела которых нашел ребенок
Фото: привязавшего за горло к машине женщину нашли мертвым
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд