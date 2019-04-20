Ведран Чорлука: "Главный тренер Хорватии боялся Артема Дзюбу"

Защитник "Локомотива" и бывший игрок сборной Хорватии Ведран Чорлука признался, что на чемпионате мира 2018-го главный тренер его национальной команды Златко Далич боялся нападающего сборной России Артема Дзюбу, сообщает официальный сайт москвичей.

Хорваты дошли до финала ЧМ-2018, где проиграли французам со счетом 2:4. В четвертьфинале турнира подопечные Далича обыграли по пенальти россиян (2:2, по пен. - 4:3).

Дзюба принял участие в пяти матчах своей национальной команды на ЧМ-2018, где забил три гола и отдал две голевые передачи.

– Мы общались все три дня до матча. Могу сказать, что он очень боялся Артема Дзюбу: хорошо принимает мяч, играет в касание, здорово работает корпусом. Но я сказал, что для меня опаснее Федор Смолов. Он очень хорошо открывается за спину, что не нравится защитникам. А Хорватия играла с высокой линией обороны, поэтому, думаю, нам было легче действовать против Дзюбы, чем против Смолова. Тот же Ловрен регулярно играет против мощных форвардов в АПЛ – с Артемом ему попроще. И когда Смолов вышел на замену, у него были хорошие моменты, – цитирует Чорлуку пресс-служба "Локомотива".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр