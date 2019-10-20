Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Форвард поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что не забудет эту игру. Дзюба забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в этой встрече.

«Хотел бы поблагодарить вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго. Спасибо огромное людям, которые искренне радуются. Не подумайте, что я зазнался, просто не в состоянии всем ответить. После сборной столько людей подходило в аэропорту, много всего говорили, безумно приятно, что смотрите семьями, с друзьями. А вечер с «Ростовом» я, наверное, не забуду. Не всегда так получается: три забить, два отдать. Поздравляю всех с победой», — сказал Дзюба.