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«Вечер с «Ростовом» я не забуду». Дзюба — о победе «Зенита»

11:55
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Форвард поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что не забудет эту игру. Дзюба забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в этой встрече.

«Хотел бы поблагодарить вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго. Спасибо огромное людям, которые искренне радуются. Не подумайте, что я зазнался, просто не в состоянии всем ответить. После сборной столько людей подходило в аэропорту, много всего говорили, безумно приятно, что смотрите семьями, с друзьями. А вечер с «Ростовом» я, наверное, не забуду. Не всегда так получается: три забить, два отдать. Поздравляю всех с победой», — сказал Дзюба.

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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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