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Сегодня, 16:42

ВАР не сможет использовать линии офсайда на матче «Крылья Советов» — «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
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В матче заключительного 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» система ВАР будет работать с ограничениями, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, судьям не будут доступны офсайдные линии, так как матч пройдет на резервном стадионе «Металлург». Причиной переноса игры стало проведение фестиваля «Студвесна» на основной арене «Крыльев».

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» пройдет 21 мая и начнется в 17.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/na-matche-krylya-sovetov-lokomotiv-var-ne-smozhet-ispolzovat-ofsaydnye-linii-1269600/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
8
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

 12
П
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Крылья Советов

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Краснодар

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И К Ж
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