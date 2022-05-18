ВАР не сможет использовать линии офсайда на матче «Крылья Советов» — «Локомотив»

В матче заключительного 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» система ВАР будет работать с ограничениями, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, судьям не будут доступны офсайдные линии, так как матч пройдет на резервном стадионе «Металлург». Причиной переноса игры стало проведение фестиваля «Студвесна» на основной арене «Крыльев».

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» пройдет 21 мая и начнется в 17.00 мск.