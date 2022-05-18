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Ваноли, «Спартак» и «Зенит» оштрафованы по итогам матча 29-го тура РПЛ

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли отшрафованн на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Кроме того, оба клуба оштрафованы на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики.

Встреча прошла 15 мая в Москкве на стадионе «Открытие Банк Арена». Голы забили Александр Соболев и Андрей Мостовой (с пенальти).

(Полина Мельникова)

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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