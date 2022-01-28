Ваноли рассказал о травмах Промеса и Кутепова

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о травмах Квинси Промеса и Ильи Кутепова.

«У Промеса была небольшая проблема на тренировке. На следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, на следующей неделе все вместе будем работать», — сказал Ваноли журналистам.

Ранее «Спартак» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче на сборе в Дубае. Встреча закончилась со счетом 2:2.