Ваноли — о тактике «Спартака»: «У нас всегда должен быть план Б»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, по какой схеме будет играть команда.

— Будет ли схема с тремя центральными защитниками основной на сезон? Вы хотите, чтобы я сейчас все рассказал нашим соперникам? Вне зависимости от схемы это уже готовая команда, она была построена с этими характеристиками. У нас всегда должен быть план Б. Для этого нам необходим концепт, — сказал итальянский тренер журналистам после товарищеского матча против «Слована» (2:2).

— Состав в первом тайме больше напоминал основной, но в то же время не было Жиго.

— Сегодня у меня было 25 важных игроков, у нас три разных турнира. Начиная с Пруцева и заканчивая Николсоном. Все должны учиться и быть одинаково важны для команды.

— Нынешняя команда — финальный вариант «Спартака» Паоло Ваноли?

— Это часть трансферного рынка. Это большой клуб и всегда идет какой-то поиск. Нужно спокойно идти к своей цели. Каттани провел хорошую работу, и мы должны работать и приносить радость нашим болельщикам.

— Вы удовлетворены текущим набором футболистов? Ждать ли трансферов на выход?

— Для меня всегда одна цель — все игроки должны прогрессировать. Если будет возможность, то клуб всегда готов сделать определенные действия на трансферном рынке.