Николаев: «Безбородов надежно отработал матч «Спартака». В первом тайме были основания для таких решений»

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу судьи Владислава Безбородова в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал» (3:0).

«Сложно сейчас детально разобрать эпизоды с Соболевым и незасчитанным пенальти. Могу лишь сказать, что основания для таких решений были. Тем более после просмотра ВАР. В целом, Влад отработал как всегда — надежно и квалифицированно. Нормальное судейство. Показательный момент был с удалением Кангвы, когда акцентированно арбитр показал, что нужно пробивать по свистку. И буквально через пару секунд мы видим, что игрок бьет без свистка. В таких эпизодах арбитры должны быть принципиальными до конца, что и продемонстрировал Безбородов в этой ситуации», — сказал Николаев «СЭ».

По ходу первого тайма Безбородов после помощи ВАР не поставил пенальти в ворота «Арсенала» и не засчитал гол в ворота «Спартака».