«Спартак» в гостевом матче 20-го тура Тинькофф РПЛ победил «Динамо» со счетом 2:0.

Голы забили Шамар Николсон, для которого это первый гол в РПЛ, и Квинси Промес. Голландец отличился красивым ударом в девятку из-за пределов штрафной площади.

Представляем вашему вниманию все голы матча:

Николсон, 26-я минута

Николсон и Бакаев улетели в отрыв. Шамара — с почином ??@matchpremier pic.twitter.com/PpNzK4F5Lk — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 6, 2022

Промес, 37-я минута