Ваноли об уходе Федуна из «Спартака»: «Эта информация стала неожиданностью. Он оставил большое наследие»

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе из клуба бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

— Следите ли за «Спартаком» сейчас? Удивились новости о том, что Леонид Федун его продал?

— Конечно, слежу, и всегда теперь буду следить, — сказал Ваноли. — Да, эта информация стала неожиданностью. Даже не думал, что президент так быстро покинет клуб. Он оставил большое наследие, нынешним владельцам «Спартака» повезло. Это молодая команда, которая имеет огромную ценность и по-настоящему способна бороться за чемпионство с «Зенитом»!

В августе нынешнего года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

01.11.2022 | Бавария — Интер