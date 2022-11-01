Первый зампред Госдумы оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, бывший президент Олимпийского комитета и болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил выступление «красно-белых» в первом круге чемпионата России.

«Я думаю, в первом круге у «Спартака» успешное выступление, большой прогресс по сравнению с прошлым годом. Это выражается в том, что команда идёт на втором месте и стала играть значительно лучше. Абаскаль сейчас справляется со своей работой, потому что игра стала значительно интереснее, больше забивают и лучше в атаке взаимодействуют. Молодых ребят он часто привлекает в состав, несмотря на травмы ведущих футболистов. Сейчас команда выступает хорошо, и ребята себя хорошо проявляют.

Трудно бороться за чемпионство с «Зенитом», отрыв большой, да и питерцы играют очень уверенно. Но тем не менее пятнадцать туров впереди, посмотрим», — сказал Жуков Metaratings.ru.

После завершения первого круга «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на 7 очков.