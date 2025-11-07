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Валуев считает, что российский спорт может понести финансовые убытки в случае расширения Fan ID на новые дисциплины

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на инициативу министра спорта России Михаила Дегтярева о распространения Fan ID на другие спортивные соревнования, кроме футбола.

О желании расширить паспорт болельщика Дегтярев заявил в интервью «Mash на спорте».

«Fan ID — достаточно простая процедура. Это больше про безопасность. Но если мы распространяем закон на другие виды спорта, то стоит учитывать тот факт, как это может повлиять на сами соревнования. Почему, к примеру, Fan ID не будет на соревнованиях у Ирины Винер, а будет на хоккее? Где безопасность? Она нужна везде. Пока в истории с футболом мы не увидели положительного экономического эффекта. С точки зрения безопасности он есть, а вот финансовая сторона пострадала. В таком случае этот эффект распространится на весь спорт», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что вопрос об отмене Fan ID не рассматривается.

С 2022 года система Fan ID распространяется на матчи РПЛ и финал Кубка страны.

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Fan ID (паспорт болельщика)
Николай Валуев
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КДК РФС оштрафовал «Краснодар» и «Спартак» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение

В Госдуме РФ считают, что единый Fan ID для всех видов спорта станет удобным для болельщиков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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