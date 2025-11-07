Валуев считает, что российский спорт может понести финансовые убытки в случае расширения Fan ID на новые дисциплины

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на инициативу министра спорта России Михаила Дегтярева о распространения Fan ID на другие спортивные соревнования, кроме футбола.

О желании расширить паспорт болельщика Дегтярев заявил в интервью «Mash на спорте».

«Fan ID — достаточно простая процедура. Это больше про безопасность. Но если мы распространяем закон на другие виды спорта, то стоит учитывать тот факт, как это может повлиять на сами соревнования. Почему, к примеру, Fan ID не будет на соревнованиях у Ирины Винер, а будет на хоккее? Где безопасность? Она нужна везде. Пока в истории с футболом мы не увидели положительного экономического эффекта. С точки зрения безопасности он есть, а вот финансовая сторона пострадала. В таком случае этот эффект распространится на весь спорт», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что вопрос об отмене Fan ID не рассматривается.

С 2022 года система Fan ID распространяется на матчи РПЛ и финал Кубка страны.