КДК РФС оштрафовал «Краснодар» и «Спартак» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» и «Спартак» за неподобающее поведение в матче 14-го тура РПЛ (2:1). Каждый клуб заплатил по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил «СЭ» председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч прошел 2 ноября в Краснодаре. В концовке встречи у хозяев поля были удалены Джон Кордоба и Дуглас Аугусто.

После 14 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» располагается на шестой строчке с 22 очками.