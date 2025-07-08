Петраков — о скандале вокруг «Торпедо»: «Соболев — серьезный человек. Зачем ему это?»

Бывший футболист и главный тренер московского «Торпедо» Валерий Петраков в разговоре с «СЭ» высказался о скандале вокруг столичного клуба. 21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

— Верите, что руководство клуба могло пытаться влиять на результат незаконным образом?

— Мы все взрослые люди. Совладелец клуба Леонид Соболев — серьезный человек. Зачем ему это? И вообще, какой руководитель такого уровня будет заходить в судейскую? У него просто вообще другие задачи и проблемы... Как это возможно? Это просто даже не тот уровень. Считаю, это все надуманная история.

— Вы с Соболевым лично знакомы?

— Нет, лично общаться не приходилось. Знаю, что он амбициозный человек. Он взялся за хорошее дело — возродить клуб. Хочет, чтобы «Торпедо» не боролось за выживание в РПЛ, а занимало достойные места. Все, что Соболев говорил, он выполняет. Стадион достраивает — наверное, у них с мэром Москвы Сергеем Собяниным хорошие отношения. Но какие-то подводные течения теперь не дают довести дело до ума.