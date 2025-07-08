Петраков — о скандале вокруг «Торпедо»: «Соболев — серьезный человек. Зачем ему это?»
Бывший футболист и главный тренер московского «Торпедо» Валерий Петраков в разговоре с «СЭ» высказался о скандале вокруг столичного клуба. 21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.
— Верите, что руководство клуба могло пытаться влиять на результат незаконным образом?
— Мы все взрослые люди. Совладелец клуба Леонид Соболев — серьезный человек. Зачем ему это? И вообще, какой руководитель такого уровня будет заходить в судейскую? У него просто вообще другие задачи и проблемы... Как это возможно? Это просто даже не тот уровень. Считаю, это все надуманная история.
— Вы с Соболевым лично знакомы?
— Нет, лично общаться не приходилось. Знаю, что он амбициозный человек. Он взялся за хорошее дело — возродить клуб. Хочет, чтобы «Торпедо» не боролось за выживание в РПЛ, а занимало достойные места. Все, что Соболев говорил, он выполняет. Стадион достраивает — наверное, у них с мэром Москвы Сергеем Собяниным хорошие отношения. Но какие-то подводные течения теперь не дают довести дело до ума.
Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Под вопросом и участие «Торпедо» в новом сезоне РПЛ, который стартует менее чем через две недели.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0