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8 июля 2025, 13:30

Петраков — о скандале вокруг «Торпедо»: «Соболев — серьезный человек. Зачем ему это?»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Бывший футболист и главный тренер московского «Торпедо» Валерий Петраков в разговоре с «СЭ» высказался о скандале вокруг столичного клуба. 21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

— Верите, что руководство клуба могло пытаться влиять на результат незаконным образом?

— Мы все взрослые люди. Совладелец клуба Леонид Соболев — серьезный человек. Зачем ему это? И вообще, какой руководитель такого уровня будет заходить в судейскую? У него просто вообще другие задачи и проблемы... Как это возможно? Это просто даже не тот уровень. Считаю, это все надуманная история.

— Вы с Соболевым лично знакомы?

— Нет, лично общаться не приходилось. Знаю, что он амбициозный человек. Он взялся за хорошее дело — возродить клуб. Хочет, чтобы «Торпедо» не боролось за выживание в РПЛ, а занимало достойные места. Все, что Соболев говорил, он выполняет. Стадион достраивает — наверное, у них с мэром Москвы Сергеем Собяниным хорошие отношения. Но какие-то подводные течения теперь не дают довести дело до ума.

Валерий Петраков&nbsp;&mdash; о&nbsp;возможном исключении &laquo;Торпедо&raquo; из&nbsp;РПЛ.«Исключение «Торпедо» из РПЛ — удар ниже пояса по всему футболу». Интервью Валерия Петракова

Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Под вопросом и участие «Торпедо» в новом сезоне РПЛ, который стартует менее чем через две недели.

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ФК Торпедо (Москва)
Валерий Петраков
Леонид Соболев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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