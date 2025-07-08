Мартовой переходит в «Шинник»

Полузащитник «Сочи» Даниил Мартовой переходит в «Шинник», сообщает клубная пресс-служба.

В системе «Сочи» футболист находился с 2022 года. За это время он сыграл за «Сочи» девять матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Также 22-летний Мартовой дважды уезжал в аренды — в «Родину» и «Волгарь».