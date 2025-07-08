ЦСКА представил гостевую форму на сезон-2025/26

ЦСКА показал гостевой комплект формы на сезон-2025/26.

Форма выполнена в белом цвете с красно-синими вставками по бокам, а узоры напоминают текстуру Кубка УЕФА. Дизайн вдохновлен 2005 годом, когда армейцы завоевали этот трофей.

Фото ПФК ЦСКА

Новый сезоне РПЛ ЦСКА начнет 21 июля гостевой встречей против «Торпедо». Первый домашний матч красно-синих состоится 27 июля с «Ахматом».