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Валерий Овчинников: «Бердыевым движет ярость, его вычеркнули из футбольной жизни»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил перспективы Курбана Бердыева на посту главного тренера «Сочи».

— Я думаю, он будет с яростью работать. Не злость будет, а именно ярость. Из-за того, что его забыли, затерли, выкинули из футбольной жизни. Именно в России. Тем более «Сочи» — такой клуб, с которым можно что-то доказать. Там руководство довольно серьезное, есть, с кем куражиться.

— Имеете в виду, что под прикрытием президента клуба с известной фамилией можно много чего добиться?

— Именно так.

— Вы пересекались с Бердыевым как тренеры в чемпионате России?

— Один раз, кажется. И даже ничья была.

— Как думаете, что мы увидим в исполнении «Сочи» под руководством нового тренера? Какой футбол?

— Первые три-четыре тура покажут. Думаю, тот футбол, который Бердыев проповедовал, и увидим. Очень трудно ему поменяться.

— 70 лет для тренера не предел?

— Мне сейчас 75. Но я с вами разговариваю. Так что Бердыев еще юный, совсем юный. 70 — просто цифра, — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-berdy-evy-m-dvizhet-yarost-ego-vy-cherknuli-iz-futbol-noj-zhizni/
ФК Сочи
Валерий Овчинников
Курбан Бердыев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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