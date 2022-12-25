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Источник: «Краснодар» близок к подписанию бразильского хавбека «Карабаха»

Иван Шитик
Корреспондент
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Кади Боргес Малиновски (слева).
Фото Global Look Press

«Краснодар» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски, сообщает Sport24.

Клубы близки к достижению договоренности по переходу 26-летнего бразильца.

В нынешнем сезоне хавбек забил 8 голов и отдал 11 результативных передач в 31 матче за «Карабах» во всех турнирах.

Контракт футболиста с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-25-krasnodar-blizok-k-podpisaniyu-khavbeka-karabakha-borkhesa
ФК Карабах
ФК Краснодар
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