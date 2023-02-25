Непомнящий: «Локомотив» грамотно поступил, усилив команду молодым Пиняевым и опытным Дзюбой»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о трансферной политике «Локомотива».

«Я абсолютно объективно скажу. Лично мне кажется, что «Локомотив» очень грамотно поступил, усилив команду молодыми игроками, имею в виду молодого Пиняева и опытного Дзюбу со Смольниковым. Да, они может быть не совсем готовы к конструкции игры и не совсем готовы, тем не менее, они были далеко не худшими в составе и провели вполне качественную игру», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года. Дзюба дебютировал за «Локомотив» в первой игре четвертьфинала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

Ответный четвертьфинальный матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 27 февраля.