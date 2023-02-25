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Непомнящий: «Локомотив» грамотно поступил, усилив команду молодым Пиняевым и опытным Дзюбой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о трансферной политике «Локомотива».

«Я абсолютно объективно скажу. Лично мне кажется, что «Локомотив» очень грамотно поступил, усилив команду молодыми игроками, имею в виду молодого Пиняева и опытного Дзюбу со Смольниковым. Да, они может быть не совсем готовы к конструкции игры и не совсем готовы, тем не менее, они были далеко не худшими в составе и провели вполне качественную игру», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года. Дзюба дебютировал за «Локомотив» в первой игре четвертьфинала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

Ответный четвертьфинальный матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 27 февраля.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10678442-nepomnyaschij-lokomotiv-gramotno-postupil-usiliv-komandu-molodym-pinyaevym-i-opytnym-dzyuboj.html
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Игорь Смольников
Сергей Пиняев
Кубок России
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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П
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