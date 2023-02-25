Агент Кассьерры оценил вариант с получением футболистом российского паспорта

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, оценил вариант с получением футболистом российского паспорта.

«Российское гражданство? Мы не обсуждали эту тему. Но, если кто-то из клуба предложит нам получить его, мы обязательно оценим и рассмотрим этот вопрос», — приводит слова Петропулоса Sport24.

25-летний колумбиец выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее стало известно, что гражданство получили форварды петербургской команды Клаудиньо и Малком.