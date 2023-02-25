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Агент Кассьерры оценил вариант с получением футболистом российского паспорта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, оценил вариант с получением футболистом российского паспорта.

«Российское гражданство? Мы не обсуждали эту тему. Но, если кто-то из клуба предложит нам получить его, мы обязательно оценим и рассмотрим этот вопрос», — приводит слова Петропулоса Sport24.

25-летний колумбиец выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее стало известно, что гражданство получили форварды петербургской команды Клаудиньо и Малком.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-agent-kassyerry-rossiyskoye-grazhdanstvo-yesli-iz-zenita-predlozhat-to-obyazatelno-rassmotrim-etot-vopros
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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Зенит – Пари НН
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Локомотив

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Торпедо М

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