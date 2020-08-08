Известный тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Зенита» на победу в чемпионате России-2020/21.

— Прошлый чемпионат «Зенит» выиграл за явным преимуществом, от ближайшего преследователя оторвался на 15 очков. В этом сезоне будет то же самое?

— Думаю, да, — цитируют «Известия» Непомнящего. — Сейчас в России есть «Зенит» — и все остальные. Действующий чемпион объективно сильнее конкурентов — как по составу, так и по качеству игры. Даже если матч складывается неудачно, «Зенит» рано или поздно дожимает соперника. Просто на классе. Команда управляемая, воспринимает идеи тренера, который четко знает сильные и слабые стороны своих игроков, грамотно выстраивает тактику. Сергею Богдановичу можно только поаплодировать.

— Из-за травмы на неопределенный срок выбыл Андрей Лунев. Проблема?

— Нет. Миша Кержаков — тоже хороший вратарь. Спокойный, надежный, стабильный. Не допускает детских ошибок. Главное, защитники в нем уверены.

— Уход Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова и Олега Шатова — потеря?

— Нет. В центр обороны взяли из «Ливерпуля» Ловрена, который Ивановичу точно ни в чем не уступает. А Смольников и Шатов в прошлом сезоне редко выходили в стартовом составе. У «Зенита» по-прежнему длинная скамейка, да и приобретения наверняка еще будут — до закрытия трансферного окна времени много. В общем, вряд ли что-то помешает «Зениту» оформить чемпионский хет-трик.