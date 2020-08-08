Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Спартака» и главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.

— Доменико Тедеско вам понятен?

— Да. Начнем с того, что он очень эмоциональный, во время матча ведет себя не слишком корректно, — цитируют «Известия» Непомнящего. — Допустим, Массимо Каррера — тоже взрывной по характеру, но в этом смысле никогда не перегибал палку. В отличие от Тедеско. Уж не знаю, чего в нем больше — артистизма или шарлатанства...

— Хорошо сказано.

— Идем дальше. За долгие годы «Спартак» приучил, что всегда нацелен на атаку. Это его фирменный стиль. Но Тедеско предпочитает действовать вторым номером. Причем играет одинаково — что с «Зенитом», что с «Тамбовом»! Схема вообще не меняется! Команда должна быть менее предсказуемой. А при Тедеско ее легко прочитать. Чем и пользуются соперники. Я не сомневаюсь, что в новом сезоне «Спартак» выступит лучше, чем в прошлом...

— На 33 очка от «Зенита» уже не отстанет?

— 100 процентов! Другое дело, бороться за чемпионство команда пока не готова. Займет место с третьего по шестое.