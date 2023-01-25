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Масалитин — о Дзюбе: «Если бы он хотел играть, мог бы пойти в Первую лигу. Его проблемы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это проблемы Дзюбы, а не мои или российского футбола. Мы не знаем, какие условия он выдвигает, чего он хочет. Если бы он хотел играть, мог бы пойти в Первую лигу. Но мы не знаем, чего он реально хочет, почему он до сих пор без команды. Но это исключительно его проблемы, а не проблемы «Зенита» или российского футбола», — приводит слова Масалитина «Газета.ру».

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/25/19576225.shtml
Артем Дзюба
Валерий Масалитин
Футбол
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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