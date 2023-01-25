Гаджиев: «Создание рабочей группы вызвано крайней ложностью вопроса возвращения команд»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о создании рабочей группы Российского футбольного союза совместно с УЕФА.

«Создание рабочей группы вызвано крайней ложностью вопроса возвращения команд. Мнения некоторых экспертов о том, что нам нужно перейти в Азию, они не подкрепляются уверенностью в том, что мы успеем выйти из УЕФА и неизвестно, что нас ждет в Азиатской футбольной конфедерации. Говорить о том, что мы можем принять какое-то конкретное решение после одной встречи нельзя. То, что мы читаем в зарубежной прессе, там написано, что пока будет СВО, ждать возвращения россиян на международную арену будет наивно», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.