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Масалитин — о словах Соболева про голы: «Это неправильная психология для нападающего»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на слова форварда «Зенита» Александра Соболева о том, что он никогда не ставит себе цели забивать голы.

«Это неправильная психология для нападающего. Ты должен нападать, забивать голы. Если форвард так говорит, то это неправильно. Команда будет выигрывать в том случае, если ты будешь забивать. А так это звучит как оправдание. Понятно, что любой нападающий променяет свои голы на статус чемпиона, но если ты бомбардир, то от тебя ждут мячей, которые превратятся в победы команды. Надо выполнять свои обязанности на отлично.

Соболев попал в такую команду, где только на него играть не будут. Все потихоньку накапливается и получается такой результат — ноль голов, ноль передач в чемпионате. Когда у нападающего нет голов, то это плохо. Это психология», — цитирует Legalbet Масалитина.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В этом чемпионате России 27-летний форвард в 9 матчах не сделал ни одного результативного действия.

Александр Соболев. Соболев: «Забью ли до нового года? Дай Бог. Для меня голы — не цель, главное — победы команды»
Источник: Legalbet
Александр Соболев
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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«Химки» рассмотрят вариант со сменой тренера, если команда не наберет 4 очка в ближайших матчах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
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