«Химки» рассмотрят вариант со сменой тренера, если команда не наберет 4 очка в ближайших матчах

«Химки» поднимут вопрос об отставке главного тренера Франка Артиги в случае, если в ближайших трех матчах команда не наберет хотя бы 4 очка, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Подмосковная команда с 12 очками занимает 13-е место турнирной таблицы РПЛ. Отрыв от зоны вылета — 3 очка.

В ближайших трех матчах «Химки» сыграют дома с «Краснодаром», а также на выезде — с «Локомотивом» и московским «Динамо».