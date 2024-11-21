Алексей Сафонов: «Видимо, у нас такая тенденция в футболе, что иностранцев уважают больше, чем своих сограждан»

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, кто станет новым спортивным директором московского «Спартака».

«Видимо, у нас такая тенденция в футболе, что иностранцев уважают больше, чем своих сограждан. Значит, в «Спартаке» акцент будет на иностранных футболистов. Тренеров же тоже берут иностранцев. Может, так модно. Есть же какие-то свои понты. Кто-то скажет: «У нас тренер из Италии за 10 миллионов». А им ответят: «У нас тоже из Италии, но 10 — это ерунда, у нас за 15». Но с Европы все равно игроки сейчас не едут. У Амарала в том числе из-за этого не получилось.

На российском рынке есть кандидаты, кто мог бы стать спортивным директором «Спартака». Но у нас почему-то считают, что если россиянин, то будет воровать, а иностранцы не воруют. Но это зависит от человека, а не от гражданства. В России есть достойные и нормальные специалисты. Нужен сильный спортивный директор, потому что футбольный клуб — дорогая игрушка», — цитирует Legalbet Сафонова.