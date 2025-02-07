Кечинов — о трансфере Гарсии: «В нынешних реалиях делать такие дорогостоящие покупки, наверное, смысла нет»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсии в московский клуб за 20 миллионов евро.

«Понятное дело, что в нынешних реалиях делать такие дорогостоящие покупки, наверное, смысла нет. Тем более на этой позиции играет Угальде, и делает это очень здорово. Он и лучший бомбардир, да и, наверное, игрок чемпионата. Но раз Гарсию берут, значит, у клуба все в порядке, на него есть деньги, и этого футболиста хотел видеть тренер. Нам же остается только подождать и посмотреть, что он из себя представляет», — сказал Кечинов «СЭ».

Бывший игрок красно-белых также ответил на вопрос о необходимости времени для адаптации Гарсии.

«Стоит ли сразу с него спрашивать результат? Ну, он же не робот, в футбол играют люди. Сейчас до возобновления чемпионата осталось чуть меньше месяца, и за это время у тренерского штаба есть задача подготовить его физически к новой для него лиге, а также внедрить в схемы командной игры. Думаю, у Станковича уже есть понимание, где он хочет видеть Гарсию, потому что вряд ли бы клуб совершал такой трансфер лишь для того, чтобы Леви сидел на скамейке», — добавил Кечинов.

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах Гарсия забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Денис Сафронов