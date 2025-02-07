«Динамо» — «Спартак»: Угальде, Барко, Тюкавин и Бителло выйдут с первых минут

Московское «Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем Winline Зимнего кубка РПЛ. Начало игры — в 19.30 мск.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Маричаль, Баоьбуэна, Кутицкий, Чавес, Лаксальт, Бителло, Артур, Нгамале, Тюкавин.

Запасные: Лунев, Расулов, Кудравец, Даса, Скопинцев, Карраскаль, Маухуб, Смелов, Боков, Фомин, Макаров, Окишор.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Бабич, Абена, Хлусевич, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Медина.