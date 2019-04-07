Валерий Карпин: "Уфа" больше отдыхала? Значит, не надо было "Ростову" проходить в Кубке"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире "Матч Премьер" поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против "Уфы". Специалист согласился, что у соперника будет преимущество благодаря большему времени для восстановления.

- Вы играли в Кубке, "Уфа" имела больше дней для отдыха. Это даст ей какое-то преимущество?

- Какое-то преимущество может быть у команды, имевшей больше времени для отдыха, даже один день. Не надо, значит, было нам проходить в Кубке дальше.

Изменения в составе? Если бы не было двух вынужденных изменений - Мевля и Новосельцев выбыли - может, и других бы изменений не было.