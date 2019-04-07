11:28 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Уфа" больше отдыхала? Значит, не надо было "Ростову" проходить в Кубке"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире "Матч Премьер" поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против "Уфы". Специалист согласился, что у соперника будет преимущество благодаря большему времени для восстановления.

- Вы играли в Кубке, "Уфа" имела больше дней для отдыха. Это даст ей какое-то преимущество?

- Какое-то преимущество может быть у команды, имевшей больше времени для отдыха, даже один день. Не надо, значит, было нам проходить в Кубке дальше. 

Изменения в составе? Если бы не было двух вынужденных изменений - Мевля и Новосельцев выбыли - может, и других бы изменений не было.

Уфа - Ростов

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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