Валерий Карпин: «У «Зенита» резервный состав? А у нас какой? Смотрели?»
18:52
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями в преддверии матча 30-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита». Сине-бело-голубые, обеспечившие себе чемпионство, выпустят преимущественно резервный состав.
— Абсолютно разные составы что у нас, что у них, нет смысла их сравнивать, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Хочется выиграть, конечно.
— У соперника сегодня полурезервный состав.
— А у нас какой состав? Смотрели? Мы играем полурезервным составом все время после возобновления состава. Попов пропускает, Мамаева нет, Осипенко, Чистякова, Еременко. Играли так все матчи, еще один сыграем.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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