Валерий Карпин: «У «Зенита» резервный состав? А у нас какой? Смотрели?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями в преддверии матча 30-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита». Сине-бело-голубые, обеспечившие себе чемпионство, выпустят преимущественно резервный состав.

— Абсолютно разные составы что у нас, что у них, нет смысла их сравнивать, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Хочется выиграть, конечно.

— У соперника сегодня полурезервный состав.

— А у нас какой состав? Смотрели? Мы играем полурезервным составом все время после возобновления состава. Попов пропускает, Мамаева нет, Осипенко, Чистякова, Еременко. Играли так все матчи, еще один сыграем.