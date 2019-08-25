Валерий Карпин: «Сегодня я горжусь «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Рубином» (2:1) заявил, что удовлетворен дебютом Егора Бабурина за ростовчан.

— Как вам игра Бабурина?

— Уверенно, нормально. У него не так много работы было, но от него исходила уверенность, а команде это передается.

— Бабурин много играет ногами. Это правильно?

— В современном футболе все должны так играть. Вон Дюпин чуть не в центр поля выходил. Расстояние от защитников до вратаря не должно быть пятьдесят метров.

— «Рубин» почти ничего не создал, но забил один и вполне мог забить второй...

— Сюрреализм какой-то... гол даже не после момента, а просто после проигранного единоборства. Конечно, игра с таким высоким прессингом чревата. Образуется разреженное пространство, которым могут воспользоваться соперники. Но в целом — надо поздравить ребят и поздравить болельщиков. Сегодня я горжусь командой, выполнили все, что я хотел, кроме попаданий в створ. (Юрий Плохотниченко)

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