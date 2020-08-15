Валерий Карпин объяснил, почему Шомуродов не забивает с февраля
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ с «Зенитом». Интервью специалиста приводит официальный Telegram-канал дончан.
— После прошлой игры вы сказали, что у команды есть предсезонный мандраж, это так?
— Предсезонного мандража нет, но есть предыгровой.
— Что было в прошлом матче можно теперь взять на вооружение?
— Тогда остался доволен результатом. Сегодня другой соперник, другой уровень игроков и игры. То, что можно было извлечь — извлекли из той игры. Как будет сегодня — посмотрим.
— Шомуродов не забивает с 29 февраля, есть объяснение?
— У меня есть понимание почему это происходит.
— Какая причина?
— Причин много: «карантинный футбол», форма. Игру с «Тамбовом» он провел великолепно.
— Как проходит адаптация Хасимото?
— Адаптация нормально, довольны состоянием. Пропустил 10 дней, пока ждал визу и перелет. Есть еще разница во времени. Пока как проходит — довольны.