Валерий Карпин: «Назовите любую команду, которая не зависит от своих ключевых футболистов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Тамбова» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что в составе его команды отсутствовало несколько ключевых игроков.

— Каких много очков потеряли? Результаты нельзя брать в отрыве от обстоятельств. После «Зенита» была победа, потом упущенная победа с «Краснодаром». Сегодня тоже, но вы сами видели в каком составе мы играли сегодня.

— Назовите любую команду, которая не зависит от своих ключевых футболистов. Даже «Барселона» очень зависит от Месси, от одного игрока, а у нас их выбыло несколько. Забил бы Бьорн гол, все сказали бы, что и без основной полузащиты все в порядке.

— Как оцените игру Байрамяна в центре полузащиты?

— Если проиграли, то что тут оценивать. Он там от безысходности, а не потому, что это его позиция. И Шомуродов был не на своей позиции, и тоже не от хорошей жизни.

— Почему затянулось возвращение в строй Норманна?

— Не затянулось. Он всего два дня как вышел из больницы, потерял пять килограммов, так что не мог играть сегодня. Надеемся, что к следующему туру подойдет нормально. (Юрий Плохотниченко)

«Ростов» — «Тамбов»: все голы матча