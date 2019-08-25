Валерий Карпин: «Лучше много незабитых моментов, чем вообще без них»
21:42
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Рубином» (2:1) заявил, что доволен игрой команды.
— Что у вас на душе после столь инфарктной победы?
— На душе отходняк — после такого-то матча. Но лучше такие матчи, чем если у твоих ворот создают столько моментов. Хотелось бы конечно, чтобы реализовывали лучше, но лучше так, чем без моментов.
— В чем именно проблема с реализацией?
— Проблема в реализации.
— И как ее решать?
— Как? Ну посмотрите в следующих играх, как. Может не 30 ударов будем наносить, как сегодня, а 50. (Юрий Плохотниченко)
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