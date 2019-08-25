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Валерий Карпин: «Лучше много незабитых моментов, чем вообще без них»

21:42
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Рубином» (2:1) заявил, что доволен игрой команды.

— Что у вас на душе после столь инфарктной победы?

— На душе отходняк — после такого-то матча. Но лучше такие матчи, чем если у твоих ворот создают столько моментов. Хотелось бы конечно, чтобы реализовывали лучше, но лучше так, чем без моментов.

— В чем именно проблема с реализацией?

— Проблема в реализации.

— И как ее решать?

— Как? Ну посмотрите в следующих играх, как. Может не 30 ударов будем наносить, как сегодня, а 50. (Юрий Плохотниченко)

Ростов — Рубин

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