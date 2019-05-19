Валерий Карпин: "Хочу добиться с "Ростовом" большего"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Зенитом" заявил, что видит прогресс в игре команды. Ростовчане обыграли петербуржцев со счетом 1:0.

– Останутся ли в команде Зайнутдинов и Еременко?

– Это не меня надо спрашивать. У Зайнутдинова контракт, у Еременко наверное тоже контракт. У меня нет информации пока.

– Верно ли, что вы встречались на днях с губернатором Ростовской области?

– С губернатором не встречались. Но сразу после полуфинала он звонил – поддержал, успокоил. К сожалению, меня он не успокоил, потому что на прошлой пресс-конференции я был не очень спокоен. Губернатор высказал слова поддержки. Мы не попали в еврокубки в этом сезоне, но эту цель нужно держать в голове, даже если она официально не заявляется. Губернатор этого хочет и все для этого делает – это правда. С такими людьми и с такой подедржкой будем двигаться дальше. Конечно, хочется большего, определенный прогресс есть, в этом сезоне за пять туров до конца уже были спокойны за непопадание в стыковые матчи. А путем, пройденным в кубке, можно гордиться. Сетка – "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" – была, мягко говоря, не самая легкая. Да, пока тяжело, и не скажу что завтра будет легче. Дорогу осилит идущий.

– А вы готовы терпеть этот рост? Или ваши амбиции выше?

– Я готов и хочу. Другое дело, что дотерпите ли меня вы и все остальные. "Ростов" по финансовым возможностям – не в первой пятерке. Но с любыми соперниками бороться будем. Хотелось бы, чтобы это было при моем участии.

– Вы часто ротировали пару форвардов этой весной...

– Это в зависимости от соперника. Если они низко обороняются, ставим одну пару форвардов, если есть пространство, как сегодня, другую пару. Плюс смотрим по состоянию и работе на триенировках. Пара нападающих у нас делает самый большой объем работы на поле, потому их обычно меняют по ходу матча. Но сегодня две замены – Плиева и Зайнутдинова – были вынужеднные, замена Калачева по более приятному поводу, но в итоге замен уже не осталось. Ивелин и Эльдор устали, но освежить было нельзя. Но усталость форвардов меня меньше заботит – больше волнует стабильность в обороне, которой нет.

– Каково будущее Калачева в клубе?

– Это не мне решать, а ему самому. Плюс руководству клуба. Калачев, естественно, связывает свое будущее с "Ростовом". (Юрий Плохотниченко)