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Валерий Карпин: «Если «Ростов» будет так играть, то результат придет»

22:55
Валерий Карпин. Фото ФК "Ростов".
Валерий Карпин. Фото ФК "Ростов".
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

— Беспокоит ли малое количество забитых мячей? Нет, не беспокоит, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Меня беспокоило бы, если бы моментов вообще не было. Меня беспокоила только одна игра — с «Динамо», где мы создали полтора момента. Сегодня мы создали много моментов против команды, которая играет в Лиге чемпионов, на секундочку. У них было десять человек за линией мяча, было тяжело. Если так будем играть, то результат придет».

Ростов — Локомотив

 

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