Валерий Карпин: «Если «Ростов» будет так играть, то результат придет»
22:55
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:0).
— Беспокоит ли малое количество забитых мячей? Нет, не беспокоит, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Меня беспокоило бы, если бы моментов вообще не было. Меня беспокоила только одна игра — с «Динамо», где мы создали полтора момента. Сегодня мы создали много моментов против команды, которая играет в Лиге чемпионов, на секундочку. У них было десять человек за линией мяча, было тяжело. Если так будем играть, то результат придет».
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