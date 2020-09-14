Валерий Карпин: «Если «Ростов» будет так играть, то результат придет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

— Беспокоит ли малое количество забитых мячей? Нет, не беспокоит, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Меня беспокоило бы, если бы моментов вообще не было. Меня беспокоила только одна игра — с «Динамо», где мы создали полтора момента. Сегодня мы создали много моментов против команды, которая играет в Лиге чемпионов, на секундочку. У них было десять человек за линией мяча, было тяжело. Если так будем играть, то результат придет».