Газзаев: «В России появляется очень перспективный тренер — Ролан Гусев. С чем и поздравляю «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над ЦСКА (4:1) в матче 20-го тура РПЛ.

«Поздравляю «Динамо» с прекрасной победой над ЦСКА. Хочется сказать самые теплые слова в адрес команды и главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Он сумел подготовить игроков к весенней части сезона. Зимние сборы были длинные — полтора месяца, было много времени. Мы можем сказать, что сегодня в России появляется очень перспективный тренер — Ролан Гусев. С чем я и поздравляю «Динамо», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» с 27 очками занимает седьмое в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (36 очков) располагается на четвертой строчке.