Валерий Газзаев: "Почему бы "Зениту" не повторить путь "Аякса" и не добраться до полуфинала или финала Лиги чемпионов?"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - о задачах "Зенита" на Лигу чемпионов после победы в чемпионате страны.

- На мой взгляд, чтобы решать в еврокубках самые серьезные задачи, у "Зенита" есть все возможности – финансовые, инфраструктурные, трансферные. Какую именно задачу надо ставить? Считаю, в любом турнире надо стремиться к максимальному результату! И "Зенит" не исключение. Нельзя говорить о желании "просто выйти из группы" и после этого бить себя в грудь. Плей-офф этой Лиги чемпионов много раз доказал, что в футболе нет ничего невозможного. Достаточно вспомнить, что буквально в одной минуте от Лиги чемпионов находился "Аякс" – клуб, который делает ставку на собственную академию и собрал состав без огромных финансовых вложений, - сказал Газзаев. - Да и "Тоттенхэм" не входит в общепризнанную мировую элиту. Теперь все видят: доходить до высоких стадий могут не только гранды. Необходимы правильно выстроенная трансферная и селекционная работа, высочайшая мотивация, продуманный тренировочный процесс, точный подбор тренерских и управленческих кадров. Так почему бы "Зениту" не повторить путь того же "Аякса" и не добраться до полуфинала или финала Лиги чемпионов?! (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Валерия Газзаева - здесь