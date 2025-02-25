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25 февраля 2025, 18:50

Газзаев — об уходе Карпина из «Ростова»: «Почему решение принимается всего за три дня до возобновления чемпионата?»

Валерий Газзаев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина расторгнуть соглашение с «Ростовом».

«У меня есть вопрос: почему решение об его уходе принимается всего за три дня до возобновления чемпионата? Почему данный вопрос не обсуждали в конце первой части чемпионата, чтобы дать возможность новому тренеру подготовить команду? А так получается, что провели работу над трансферами и подготовительный этап с Карпиным, и тут внезапно, перед началом второй половины сезона, он подает в отставку. Мы можем лишь догадываться, почему так случилось. Может быть, была какая-то проблема или форс-мажорная ситуация в клубе, которую не удалось решить и которая не позволила ему продолжать работать», — сказал Газзаев «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 56-летний специалист возглавлял коллектив с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России.

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.

Денис Сафронов

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Валерий Карпин
ФК Ростов
Валерий Газзаев
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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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