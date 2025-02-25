Наумов: «Не думаю, что Карпин подставил «Ростов», наверняка руководство знало о его планах»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть «Ростов».
25 февраля Карпин объявил, что покидает клуб и сосредоточится на работе в сборной России. Новым тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.
«Не назвал бы неожиданностью решение Карпина, ведь он уже говорил о том, что раздумывает об уходе. Правда, я полагал, что он уйдет летом, по окончании сезона. Не думаю, что Карпин подставил как-то «Ростов». Наверняка была договоренность с руководством клуба, там были готовы. Конечно, новый тренер — новые эмоции, игроки захотят показать себя с лучшей стороны. Но при этом новые схемы, все это усложняет задачу. Посмотрим, кто возглавит «Ростов», насколько он подстроится. Что касается сборной, то работы у Карпина много не будет. Не думаю, что с нас снимут санкции в течение двух-трех лет», — приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».
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