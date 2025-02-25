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25 февраля 2025, 19:01

Наумов: «Не думаю, что Карпин подставил «Ростов», наверняка руководство знало о его планах»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть «Ростов».

25 февраля Карпин объявил, что покидает клуб и сосредоточится на работе в сборной России. Новым тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.

«Не назвал бы неожиданностью решение Карпина, ведь он уже говорил о том, что раздумывает об уходе. Правда, я полагал, что он уйдет летом, по окончании сезона. Не думаю, что Карпин подставил как-то «Ростов». Наверняка была договоренность с руководством клуба, там были готовы. Конечно, новый тренер — новые эмоции, игроки захотят показать себя с лучшей стороны. Но при этом новые схемы, все это усложняет задачу. Посмотрим, кто возглавит «Ростов», насколько он подстроится. Что касается сборной, то работы у Карпина много не будет. Не думаю, что с нас снимут санкции в течение двух-трех лет», — приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Валерий Карпин
Владислав Наумов
ФК Ростов
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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