Наумов: «Не думаю, что Карпин подставил «Ростов», наверняка руководство знало о его планах»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть «Ростов».

25 февраля Карпин объявил, что покидает клуб и сосредоточится на работе в сборной России. Новым тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.

«Не назвал бы неожиданностью решение Карпина, ведь он уже говорил о том, что раздумывает об уходе. Правда, я полагал, что он уйдет летом, по окончании сезона. Не думаю, что Карпин подставил как-то «Ростов». Наверняка была договоренность с руководством клуба, там были готовы. Конечно, новый тренер — новые эмоции, игроки захотят показать себя с лучшей стороны. Но при этом новые схемы, все это усложняет задачу. Посмотрим, кто возглавит «Ростов», насколько он подстроится. Что касается сборной, то работы у Карпина много не будет. Не думаю, что с нас снимут санкции в течение двух-трех лет», — приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».