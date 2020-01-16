Валерий Газзаев: «О том, что РПЛ нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года»

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы России Валерий Газзаев заявил, что с 2014 года предлагал расширить количество участников в Российской премьер-лиге.

— О том, что Российскую премьер-лигу нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года. Для такой большой страны 16 команд — это мало. К тому же УЕФА рекомендует, чтобы в национальных чемпионатах страны играли от 18 до 20 клубов, по системе «осень — весна», — сказал Газзаев в интервью RT.

Сегодня у нас в распоряжении есть великолепная инфраструктура. Нужно использовать наследие чемпионата мира! Сейчас уже не те времена, когда в футбол играли в грязи.

Ранее большинство клубов РПЛ одобрило предложение о расширении числа участников чемпионата с 16 до 18 команд.