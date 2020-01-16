Валерий Газзаев: «О том, что РПЛ нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года»
Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы России Валерий Газзаев заявил, что с 2014 года предлагал расширить количество участников в Российской премьер-лиге.
— О том, что Российскую премьер-лигу нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года. Для такой большой страны 16 команд — это мало. К тому же УЕФА рекомендует, чтобы в национальных чемпионатах страны играли от 18 до 20 клубов, по системе «осень — весна», — сказал Газзаев в интервью RT.
Сегодня у нас в распоряжении есть великолепная инфраструктура. Нужно использовать наследие чемпионата мира! Сейчас уже не те времена, когда в футбол играли в грязи.
Ранее большинство клубов РПЛ одобрило предложение о расширении числа участников чемпионата с 16 до 18 команд.
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https://russian.rt.com/sport/news/708590-gazzaev-rasshirenie-rpl?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS