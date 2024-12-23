Орлов выбрал двух лучших нападающих РПЛ: «Молодец Станкович, расстался с Соболевым»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал двух лучших нападающих первой части сезона РПЛ.

«Справа — Глушенков. Слева — Угальде. Да, Глушенков не классический нападающий. Но как он понимает игру, как завершает атаки, замыкает пасы Вендела! Бесспорно, талантливый парень. 8 голов в 10 матчах! Полезный, универсальный футболист. Ну о чем еще можно говорить, если человек в прошлом сезоне в составе «Локомотива» отдал 18 голевых передач.

Конечно, не ожидал такого прорыва от Угальде. Станкович — молодец, убрал Соболева, сделал ставку на Манфреда. Соболев — малоподвижный, малотехничный, не вписывается в игру сербского специалиста. Вот москвичи от него и отказались. Но отказались за деньги! За 10 миллионов вообще-то. А что выиграл от этого трансфера «Зенит»? 0 голов, 0 передач. Это просчет. Надо признавать свои ошибки.

Конечно, держал в голове и Кордобу. Знаковая фигура для «Краснодара». Но с нынешним Угальде ему все же тяжело тягаться. Я тут за спартаковца», — сказал «СЭ» Орлов.

22-летний костариканец в этом сезоне забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи в 18 матчах РПЛ за «Спартак».

На счету 25-летнего Глушенкова 8 голов и 2 результативные передачи в 10 играх за «Зенит».